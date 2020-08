Welke boodschappen bestelt Apeldoorn het meest bij online-supermarkt?

Wat er allemaal in die grappige elektrische wagentjes van Picnic zit? Nou, in Apeldoorn vooral hele broden. Boerentijgertarwe om precies te zijn.

Dat blijkt uit het overzicht dat de online-supermarkt gemaakt heeft van de meestbestelde producten in Nederland. Hierbij is onderzocht welke boodschappen buiten de traditionele hardlopers als halfvolle melk en komkommers in trek waren.

Mozzarella

Behalve boerentijgertarwebrood zijn in Apeldoorn ook lichtgerookte spekreepjes en pitloze witte druiven hardlopers. In buurstad Arnhem is men helemaal op de gezonde tour. Daar staan de zoete puntpaprika’s op één, gevolgd door cherrytomaatjes en Hollandse aardbeien. Bij Nijmegenaren blijkt zuivel juist erg in trek. Daar is Fresca d’Oro mozzarella de winnaar en crème fraîche de nummer twee.

Andere avocadohoofdstad

Wat verder opvalt is dat Den Haag Amsterdam van de troon heeft gestoten als avocadohoofdstad van Nederland. Behalve de ‘hipstervrucht’ vinden ook scharreleieren (klasse M) en prei gretig aftrek in de Hofstad. In Amsterdam zijn nu aubergines het meest in trek.

Afgaande op de analyse lijken in Nederland nauwelijks nog carnivoren te wonen. Almere vormt een uitzondering op dat beeld. In die stad werd rundergehakt procentueel gezien het vaakst besteld. Andere producten die Flevolanders graag in hun digitale winkelmand stoppen zijn energiedrank en witlof.

Voor het eerst

Apeldoorn is voor het eerst in de lijst opgenomen. Picnic bezorgt hier pas sinds juni 2019 en maakt sindsdien een snelle groei door. Op 1 juli opende de online-supermarkt op de Ecofactorij een nieuw distributiecentrum.