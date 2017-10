Welke prof durft tegen de 7-jarige helden van CSV te voetballen?

Ze zijn slechts zeven jaar, maar snel, slim en handig op het voetbalveld. Zaterdag speelden ze gelijk tegen het sterke en soms meedogenloze Schalkhaar. Profvoetballers zijn hun volgende tegenstanders in de actie om voor Serious Request geld op te halen. Wie durft het op te nemen tegen zeven sterspelers van CSV Apeldoorn?

'Wie durft?', roepen ze op een Serious Request-site uitdagend naar voetbalprofs. 'Wie?' Over twee weken leren ze van assistent-coach Eduard Sturing van Vitesse nog wat fijne kneepjes waarmee ze elke prof in de luren kunnen leggen. ,,Er zit zoveel pit in die knullen dat ze het van elke voetbalprof kunnen winnen'', voorspelt Annemarie Bos die samen met Bob Orbons het initiatief voor deze actie heeft genomen.

Tenue

In hun hagelnieuwe voetbalshirts met achterop de namen van de sponsors poseren de jongens van JO8-1 uitdagend voor de fotograaf. Voetbalster Annemarie Bos speelde in het meisjesteam van CSV Apeldoorn en weet wat haar zoon Maxim te wachten staat. Hij heeft thuis veel geoefend in de tuin met schoten op het nieuwe doel dat hij pasgeleden voor zijn verjaardag heeft gekregen. Hij wil later voetbalprof worden en mocht dat mislukken, (wat hij zich eigenlijk niet kan voorstellen) dan het liefst patatbakker samen met zijn vriendje Koen.

Spanning

Van trainer Peter Zwartbol krijgen de voetballers nog wat instructies voordat ze het veld opgaan. ,,Vechten met z'n allen, jongens'', roept hij en terzijde: ,,Met die nieuwe shirts moet er wel strijd in komen.'' Maxim voelt even of zijn blonde kuif goed zit en rent dan samen met de andere spelers het veld op. De strijd brandt los nadat Tijmen (de keeper) zijn rugbypet tegen het felle zonlicht heeft opgezet. Het is een wedstrijd die spannender is dan een interland van het Nederlandse elftal en de spelers denken er niet aan om breed of naar achteren te spelen. Als hecht team gaan ze vooruit met de bal. ,,Opletten jongens en niet ouwehoeren'', waarschuwt Zwartbol: ,,En met je mannetje meelopen.''

Binnen drie minuten is de stand 1 - 1 en zijn de valpartijen bij de CSV'ers legio. ,,Ga door Jaimie, niet bang zijn als er een duel is.'' Maxim krijgt een elleboog in zijn gezicht en strompelt naar de kant waar zijn moeder hem knuffelt en verzorgt. Met 'jullie zijn sneller en slimmer' steekt Zwartbol de jongens een hart onder de riem om de achterstand van 1 - 2 na rust om te buigen in winst of gelijkspel. Het lukt en van 1 - 3 maakt Jailen 2 - 3 waarna een Schalkhaarder in eigen doel schiet: eindstand 3 - 3.