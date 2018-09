Welkoop met hoofdkantoor van Ede naar Apeldoorn

Al het erfgoed van de gemeente Voorst in een atlas

8:49 Aan enthousiasme geen gebrek, integendeel. Aan geld nog wel, maar het begin is er en het vertrouwen dat het goedkomt ook: ,,Er is geen weg meer terug, we gaan het doen", zegt Hans de Vroome. Wat ze gaan doen, is iets waar huidige Voorstenaren, iedereen die overweegt hier te gaan wonen én toeristen zich op kunnen verheugen: ,,We maken een erfgoedatlas van deze gemeente, één in de vorm van een boek en een digitale."