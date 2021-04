Wens om beeld dat aan zelfmoord in Apeldoorn herinnert te verplaatsen, maar van wie is het?

Springende waterlei­ding overvalt politie tijdens onderzoek in uitgebrand Apeldoorns pand

27 april In een zwaar beschadigd pand aan de Deventerstraat in Apeldoorn, is de waterleiding gesprongen terwijl de politie daar met veel manschappen onderzoek deed. In het pand woedde gisteren een grote, uitslaande brand.