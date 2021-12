Wensbomenroute Osseveld-Woudhuis voor verbinding: ‘Ik wil graag dat papa en mama weer bij elkaar komen’

Via een wens toch dichter bij elkaar zijn. In Ossenveld-Woudhuis krijgt deze gedachte vorm met het uitstippelen van een wensbomenroute dwars door de wijk. Een initiatief van DenkTank Breed, die in samenwerking met de wijkraad - zeker in deze tijd - voor meer verbinding wil zorgen.

Na het warme succes van vorig jaar kon een vervolg op de wensbomenroute niet uitblijven. Na een oproep stellen meer dan twintig wijkbewoners hun tuin ter beschikking als wensbomenpunt.

,,Vorig jaar hadden wij ook een boom op de route’’, vertelt buurtbewoner Marcel Jongman. ,,En ook toen zaten we in een lockdown. Maar wij merkten dat de boom gewoon een beetje licht gaf in de duisternis. Mensen namen echt de tijd om een wenskaartje te schrijven en op te hangen.’’

En dat daar bijzondere wensen tussen zaten, herinnert Jongman zich nog maar al te goed. ,,Twee kleine kinderen schreven een briefje waarop stond dat ze wensten dat papa en mama weer bij elkaar zouden komen.”

Verbetering

DenkTank Breed kan niet alle wensen in vervulling laten gaan, maar bekijkt wel of er wensen tussen hangen die voor verbetering in de wijk kunnen zorgen.

Verbinding en gezelligheid in de buurt is iets waar veel meer buurtbewoners zich voor inzetten. Wilhelmien en Clemens Mulder organiseren bijvoorbeeld al flink wat jaren een kerstborrel voor hun buurtjes. ,,Lekker met een heksenketel glühwein, hapjes en een vuurkorf”, vertelt Wilhelmien.

Sinds een aantal jaar zetten ze in het parkje van Het Kasteel ook een kerstboom neer waarvan de versiering elk jaar uitbundiger wordt. ,,Deze kerst hebben we helaas geen buurtborrel, maar is onze boom wel een blikvanger in de wensbomenroute’’, vertelt Wilhelmien trots. En hoewel de route pas net geopend is hangen de eerste handgeschreven wensen al in de boom.

René van Kooten

Voor de opening van de wensbomenroute had DenkTank Breed oorspronkelijk eigenlijk een klein feestje in gedachten. Door de nieuwe coronamaatregelen kon dit ineens bijna niet doorgaan. Maar een ludieke actie voor de bewoners van woonzorgcentrum Talma Borgh en Philadelphia Zorg aan de Houttuinen-Oost mocht wel. De bewoners werden - tot hun grote verrassing - getrakteerd op een mini-optreden van zanger René van Kooten.

In de binnentuin van Talma Borgh genieten bewoners - gehuld in dikke jassen tegen de kou - van het optreden. Gelokt door de gitaarmuziek gaan ook op balkons deuren open en komen bewoners af op de onverwachte maar broodnodige gezelligheid. Ook Van Kooten voelt het belang van samenzijn en verbinding en sluit zijn optreden af met de klassieker van Nick & Simon Pak Maar M’n Hand. Van Kooten: ,,Want laten we, omdat het nu in het echt niet mag, in gedachten elkaars hand vastpakken om zo toch liefde en aandacht door te geven.’’

De wensbomenroute is te bewandelen tot 6 januari 2022. Meer informatie over de route, de bijbehorende letterspeurtocht en de kerstbingo voor kinderen is te vinden via denktankbreed.wordpress.com.