Wenum hoopt op woningen en watermolen 2.0

Video Dit is waarom het in Apeldoorn naar poep ruikt

18 februari Het ruikt wel even. Noem het een ‘milde poep geur’. Maar pendelwormen zijn er dol op en planten gaan er waarschijnlijk flink van groeien. Over een paar maanden blijkt in de Apeldoornse parken of en hoe goed Bokashi voor de bodem is. Liefst 500 ton is gisteren over de stad verdeeld. ,,We doen het ene plantenvak wel en het andere niet’’, legt wijkbeheerder Koen Jager uit. ,,Zo kunnen we over een paar maanden goed de verschillen zien.’’