Wenum Wiesel fel gekant tegen plan 'Huize Vrijland’

Dat facilitair bedrijf Faciloo er voor zal zorgen dat het de Litouwse migratiewerkers in het gemoderniseerde Vrijland aan niets ontbreekt, kon de buurtbewoners niets schelen. Ook dat ze niet in stapelbedden hoeven te slapen en er Nederlands sprekende ‘trouble shooters’ rondlopen om acute problemen op te lossen maakt geen indruk. ‘Ze zijn gek. Daar met 130 man,” roept een inwoner en wijst naar zijn voorhoofd. Wat Jan Loonstein van Faciloo ook beweert, dat het ziekteverzuim van de Litouwers extreem laag is (0,3 %), dat het hoog opgeleide mensen zijn die het slagersvak willen leren, dat ze er met stellen komen, dat er geen kinderen zijn, het legt allemaal niet veel gewicht in de schaal.

‘We zetten er een advocaat op’

,,Een eitje kan je maar één keer bakken,” is Loonsteins stelregel. ,,We gaan ons stinkende best doen om er iets moois van te maken,” bezweert hij de buurtbewoners dan ook vol zelfvertrouwen. ,,Wordt niks, allemaal storm in een glas water,” voorspelt Ennes Vos (Elburgerweg 15), ,,we zetten er een advocaat op.” ,,Waanzin in dat prachtige stiltegebied,” roept een vrouw. ,,Is draagvlak van dit dorp relevant voor de besluitvorming?”, klinkt de stem van een man. ,,Dat is een roepende in de woestijn,” reageert iemand: ,,Ze doen toch wat ze willen.”