Wereldrecord bootcamp onzeker

In eerste instantie zou het evenement plaats vinden op het middenterrein van het Orderbos. Door de slechte weersomstandigheden werd het echter verplaatst naar de Americahal in Apeldoorn. In de locatie zaten de twijfels van De Jonge, gymdocent op Sprengeloo, onder andere. ,,Een bootcamp is normaal gesproken buiten, dus het is afwachten hoe ze het classificeren. En er was ook geen waarnemer van het Guinness Book of Record aanwezig, dus het is afwachten. We hebben het wel laten opnemen”, zegt de organisator. ,,Daarnaast moeten we de poging ook registreren. Voorwaarde daarbij is wel dat we minimaal duizend deelnemers hadden.”