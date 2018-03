Wereldreis levert Apeldoornse vrienden liefde en reisorganisatie op

Wethouder neemt vrees voor sluiten Ontmoetingsplek Mandala weg

18:09 De bewoners, gemiddelde leeftijd 84 jaar, lagen er wakker van. Het stopzetten van de subsidie voor hun Ontmoetingsplek in Mandala viel ze zwaar. Maar wethouder Ben Bloem kwam vanmiddag met goed nieuws. ,,We hebben er nogmaals naar gekeken en we hebben het niet goed gedaan. Ik kan nog geen 100 procent garantie geven, maar we gaan ons best doen. Dit raakt mij ook.''