Werkingsdag in Stedendriehoek moet chauffeurs opleveren

Uitkeringsinstantie UWV heeft het initiatief genomen, in samenwerking met Vrachtbaan.nl, Busbaan.nl, Logistic Force en JobTrans. De sector kampt met de gevolgen van de vergrijzing en de economische groei. Daardoor is er een personeelstekort in beroepen als vrachtwagen, bus- en heftruckchauffeur.

Tijdens de Transport- en logistiekdag - bij de Stichting Veteraan Autobussen aan de Vlijtseweg 86 - kan onder meer met een rijinstructeur worden gereden in een vrachtwagen of bus. Verder zijn er onder meer vrachtwagen-, kraan- en heftruckdemonstraties en is er een seminar over ‘de transport en logistiek van de toekomst’.