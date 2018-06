Werkloosheid daalt in Overijssel en Noord- Gelderland harder dan in rest van het land

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe kregen eind mei 10.289 uitkeringsgerechtigden een werkloosheidsuitkering. Een maand eerder werden nog 680 uitkering meer verstrekt, er is sprake van een daling van 6,2 procent. Landelijk daalt het aantal met 4,2 procent.

Niet alleen is er sprake van een daling in mei ten opzichte van april, maar ook het aantal verstrekte ww-uitkeringen ten opzichte van een jaar eerder is gedaald, met 3738 minder verstrekte uitkeringen. Deze regionale daling in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is ook groter dan de landelijke daling (-22 procent).