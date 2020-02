Werknemers failliet THR in Apeldoorn krijgen hulp van Veluwe Portaal

Audio Gerjan uit Apeldoorn schreef een boek over Colombia: ‘Wie verder kijkt dan de prachtige plaatjes, ziet een nationaal trauma’

12:00 Apeldoorner Gerjan Ekenhorst (29) is nog altijd graag in deze regio, maar verloor zijn hart aan Latijns-Amerika. Hij bezocht het continent meerdere malen en schreef een boek over het Colombia van na het vredesakkoord. ,,Wie verder kijkt dan de prachtige plaatjes, ziet een nationaal trauma.’’