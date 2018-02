Werkzaamheden aan de Woeste Hoefweg bij Hoenderloo begonnen

Ontknoping in MKZ-drama nadert

12 februari Krijgt Kootwijkerbroek na zeventien jaar gelijk in het MKZ-drama? Drie deskundigen buigen zich over de vraag of de ruimingen in het dorp terecht waren. Kootwijkerbroek was dé verzetshaard in ons land tegen de ruimingen van koeien en varkens. ,,Het is een trauma waar mensen in dit dorp aan onderdoor zijn gegaan.''