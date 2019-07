Werkzaamheden aan Koperweg in Apeldoorn Zuid van start om bouw mogelijk te maken

Het werk is nodig in de voorbereiding op de bouw van twintig huurwoningen. De Metaalbuurt is daarna weer compleet. Nadat in 2008 de oorspronkelijke huizen werden gesloopt heeft het terrein braak gelegen. Op dit deel waren ooit koopwoningen voorzien, twee-onder-een-kap herenhuizen. Dat plan is mede door de crisis nooit van de grond gekomen.