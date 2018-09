Werkzaamheden Kasteelgracht in Woudhuis nog dit jaar klaar

De Kasteelgracht kent een verschillend waterpeil: er is een hoog en een lager gelegden deel. Om het water in beide delen op peil te houden, worden twee van de drie stuwen vervangen. Deze stuwen, aan de Hovenlaan en de Kasteellaan, zijn in slechte staat. Het water stroomt er langs en door, in plaats van er overheen. De derde stuw, aan de Lage Landenlaan, is in 2015 vervangen en voldoet goed.

Droog

Naast de stuw bij de Lage Landenlaan komt een gemaal, dat het water in het hoge deel op peil gaat houden. Dat gebeurt met water uit het lage deel, of met grondwater. Het grondwater wordt pas gebruikt als er geen oppervlaktewater meer beschikbaar is. De verwachting is dat dit met name in de zomer gebeurt, wanneer het waterpeil in het lager gelegen deel daalt. De maatregelen geven een grote impuls aan de beleving van de Kasteelgracht, zo stelt het waterschap. Een garantie voor het niet droogvallen van de gracht is dat niet. In een lange droge zomer kan ondanks de maatregelen het waterpeil nog steeds uitzakken.