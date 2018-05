Werkzoekende Albert (49) uit Lieren zoekt zingend naar een baan

PlusOV lijdt 1,8 miljoen verlies, gemeenten moeten bijlappen

8:14 Ook financieel is vervoerbedrijf PlusOV een drama. Over 2017 is er in totaal ruim 1,8 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt uit de concept jaarrekening. Voor dit jaar wordt aan de negen deelnemende gemeenten, waaronder Zutphen, Lochem en Voorst, nog eens in totaal ruim 2,3 miljoen extra gevraagd.