Wervingsdag in Stedendriehoek moet chauffeurs opleveren

Justitie eist 3 jaar cel voor steekpar­tij in Vaassen na verkeersru­zie vlak voor kerst

13:48 Is de 57-jarige verdachte uit Wenum Wiesel degene die een 46-jarige man uit Vaassen een tien centimeter diepe steekwond in zijn buik bezorgde vlak voor kerst? De officier van justitie is overtuigd van wel en eiste gisteren een gevangenisstraf van drie jaar voor poging doodslag. De raadsman ziet geen bewijs en vroeg vrijspraak.