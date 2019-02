Westenenkerweg in Apeldoorn dicht om klinkers te leggen

De werkzaamheden aan de Westenenkerweg zijn begonnen. In deel tussen de Zilverweg en Eendrachtstraat wordt momenteel het asfalt verwijderd. Er komen klinkers voor terug.

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. De omwonenden kunnen nog wel bij hun huis komen. De werkzaamheden duren tot eind april.

Apeldoorn had een aantal jaren geleden achterstanden bij het onderhoud van wegen. In 2013 werd geïnventariseerd waar de grootste nood was. De gemeente besloot daarna prioriteit te geven aan het asfalt op de belangrijkste verbindingen.

Eeuw

Nu de wijkwegen alsnog worden aangepakt, is het in veel gevallen verstandiger om te kiezen voor klinkers dan voor een nieuwe asfaltlaag, legde wethouder Detlev Cziesso eind 2017 uit aan de Stentor. Waar asfalt binnen 40 jaar moet worden vervangen gaan klinkers namelijk meer dan een eeuw mee.

Voor diverse straten in De Parken stond de vervanging voor 2018 al op de planning. Daar worden werden ook straten als de Westenenkerweg, Fabianusstraat en Beethovenlaan in Apeldoorn-Zuid aan toegevoegd. Eerder kwamen er al klinkers in bijvoorbeeld de Gaffellaan en Pelikaanlaan.