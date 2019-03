Westpoint mogelijk bolwerk van zorg

Vanuit de omgeving van Westpoint was grote onrust ontstaan door het vooruitzicht dat het verpauperde pand zou worden gevuld met louter kleine appartementen, geschikt voor bewoning door één persoon. De buurt zou er dan sterk op achteruit gaan, was de vrees. ,,Die kritiek was misschien wel begrijpelijk’’, erkende Bernard Sinnema van Bun Projectontwikkeling gisteravond.’’