Wethouder: Apeldoorn kan vervoer zelf regelen, net als vóór PlusOV

Zanger Frank van Etten wint muziek­prijs

19:35 Het lied ‘Huisje op wielen’ van de Apeldoornse volkszanger Frank van Etten heeft een Xenox Music Media Award 2018 gewonnen in de categorie ‘Meest gedraaid in de Nederlandse horeca – Hollands’. Dat werd maandagavond bekend tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards in TivoliVredenburg in Utrecht.