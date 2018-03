Wethouder neemt vrees voor sluiten Ontmoetingsplek Mandala weg

Met een bedrag van rond de 80.000 euro kan het Ontmoetingspunt in het woon- zorgcentrum in de wijk Orden verder. Het is een plek waar koffie wordt gedronken, koersbal wordt gespeeld en wordt gedanst. Door een herijking van de subsidies viel Mandala buiten de boord. ,,De dreiging van sluiting zorgde voor verdriet, gevoelens van onmacht, ongerustheid en angst om terug te vallen in eenzaamheid'', zei Mariëtte Leyten namens de bewoners. ,,Bewegen, samen eten, dansen, hersengymnastiek en muziekavonden. Deze plek is zó belangrijk.''

Handtekeningen

Raadsleden Hans Wegman (CDA) en Chris Schouten (PvdA) pakten de handschoen op. De bezoekers van Mandala zorgden voor 220 handtekeningen. Wethouder Ben Bloem nam niet alleen de handtekeningen in ontvangst, hij kon ook de grootste ongerustheid wegnemen. ,,De combinatie tussen de Ontmoetingsplek en de dagbesteding is hier duidelijk onderscheidend. Dat hebben we als gemeente in eerste instantie onvoldoende onderkent. Daarom is het belangrijk dat u in actie bent gekomen. De boodschap 'Hé politiek, hebben jullie wel door wat hier gebeurt', is nu duidelijk overgekomen. Ik moet nog overleggen met mijn collega's, maar we willen niet afbreken wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.''