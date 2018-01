Wethouder: 'Niet méér dwang bij uitkering'

Een adviesbureau heeft bekeken waar te besparen is op de post uitkeringen in de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft over 2017 een tekort van enkele miljoenen. Een deel daarvan hoopt de gemeente alsnog vergoed te krijgen van de rijksoverheid, voor ruim drie miljoen euro draait ze zelf op. Dat gat kan dit jaar wellicht kleiner zijn als Apeldoorn meer met 'drang en dwang' gaat werken, suggereert het adviesbureau.

Meer controle dus en korten op de uitkering als iemand in de fout gaat. Maar die strengere koers willen burgemeester en wethouders niet, zegt wethouder Johan Kruithof (PvdA). ,,Natuurlijk handhaven we. Maar strenger worden, bevordert de weg naar werk en inkomen juist niet, is onze ervaring.''

Regelluw

Afgelopen week verscheen een rapport van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad, over de praktijk van uitkeringsverlening. In dat stuk is de beleving opgetekend van (voormalige) cliënten van de sociale dienst. De teneur is kritisch: veel ondervraagden hebben het gevoel dat ze gevangene zijn (of waren) van de regels, of overgeleverd aan willekeur. De verhalen maken indruk, verzekert Kruithof. ,,Dit is niet nieuw; ik probeer regelmatig in gesprek te zijn met mensen uit deze doelgroep.''