Wethouder opent Aldi in Apeldoorn die hij helemaal niet wilde

Het voelde wel een beetje raar om die opening te verrichten, bekende Sandmann. De Vlijtseweg ontpopte zich de laatste jaren namelijk als hoofdpijndossier voor de gemeente. Via de krant hoorden burgemeester en wethouders dat DekaMarkt zijn verouderde supermarkt ging ombouwen tot megasuper (World of Foods) en daarna dat er ook nog een grote Aldi zou komen. In beide gevallen wilde de gemeente dat helemaal niet, maar het bleek niet tegen te houden.

Raar

,,Wel raar om hier te staan'', bekende Sandmann gisterochtend dan ook. ,,Planologisch hadden we het hier anders bedacht. Maar als ik vervolgens word uitgenodigd om de opening te verrichten, blijf ik niet mokken. We staan hier zakelijk in, hebben geen kinnesinne en vieren het feestje gewoon mee.''

Dat knop omzetten dus en aandacht voor de pluspunten van de nieuwe supermarkt, die is ingericht volgens Aldi's nieuwste formule. Behalve dat er veel aandacht is voor vers (het brood wordt bijvoorbeeld ter plekke afgebakken), wordt ook veel belang gehecht aan duurzaamheid. ,,Zaken als fair trade en biologisch worden voor Aldi steeds belangrijker'', aldus filiaalleider Martin Kwakkel. De winkel wordt verwarmd met restwarmte uit het koelproces en van bijverwarmen met gas is geen sprake. Er is überhaupt geen gasaansluiting meer aanwezig, zegt Laetitia Gruwel namens Aldi. Het pand beschikt verder onder meer over een warmte-terugwin-installatie op CO2.

Duurzaam

,,Het is mooi om te zien dat zelfs een supermarkt die we vooral kennen als prijsvechter heel duurzaam wil zijn'', aldus Sandmann. ,,Financiën en duurzaamheid gaan hier hand in hand. Daarmee is Aldi een voorloper.''