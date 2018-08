Wethouder schrikt van situatie op station Apeldoorn: gesprek met NS

De gemeente Apeldoorn gaat met de NS in gesprek over de problemen die lichamelijk gehandicapten ervaren bij het in- en uitstappen op station Apeldoorn.

Miranda Duijne (43) uit Deventer luidde vrijdag de noodklok in deze krant. Omdat de beloofde hulp vaak uitblijft, staat ze met haar scootmobiel soms letterlijk in de kou.

Wethouder Wim Willems schrok toen hij het verhaal las. ,,Dit was nieuw voor mij. Iedereen moet zonder belemmeringen in Apeldoorn kunnen komen. Daarom hebben we het hoog opgenomen. Ik heb de NS gebeld en met niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat dit Apeldoorn-onwaardig is.''

Boetekleed

De NS trok vorige week het boetekleed al aan. Apeldoorn is één van de 84 stations waar de zogenaamde assistentieverlening is uitbesteed aan Transvision. Het Rotterdamse bedrijf schakelt onder meer taxibedrijven in om mensen in en uit de trein te helpen. Op een aantal van die stations laat die dienstverlening echter te wensen over. De NS vindt zichzelf verantwoordeijk voor de problemen en gaat met Transvision in gesprek over een oplossing.