WHOE Apeldoorn start inzameling voor Oekraïne: ‘We kunnen nu niet zeggen: we doen nu niks’

,,Vorige week is het laatste transport weggegaan, en dat is goed overgekomen”, zucht Garritsen: ,,De dag erna brak de oorlog uit met Rusland. Onze Oekraïense chauffeur hoefde na het lossen gelukkig niet meer terug, dus hij is naar zijn huis in Kiev gegaan. Via een tolk proberen we contact met hem te krijgen om te horen hoe het met hem gaat, maar ook zij heeft het momenteel moeilijk omdat ze in Kiev woont.”