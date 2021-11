Wie bakt de fraaiste appeltaart voor Herfstmarkt Kapel Hoog Soeren

Zo wordt in Apeldoorn­se kroeg naar coronapers­con­fe­ren­tie gekeken (en gegrapt): ‘Dan heb jij geluk, Marja!’

In de kroeg naar een coronapersconferentie kijken; dat is op zich best bijzonder. Want tijdens de meeste van de inmiddels vertrouwde sessies zat de horeca op last van het kabinet dicht. Nu er wel weer getapt mag worden, peilden we in het Apeldoornse café De Flierefluiter de reacties op de door Rutte en De Jonge afgekondigde maatregelen.

12:30