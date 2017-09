Wie heeft de sieradendieven gezien in Apeldoorn?

De politie zoekt getuigen van een gewelddadige overval in Apeldoorn, waarbij de daders er in vandoor zijn gegaan in een auto met een Frans kenteken.

Bij de overval werd een 47-jarige man uit Portugal door meerdere mannen beroofd van een tas met antieke en zeer kostbare sieraden. Dat gebeurde op donderdagochtend 7 september op de parkeerplaats van een hotel aan de Amersfoortseweg, net buiten Apeldoorn.

Worsteling

Omdat de man de tas niet af wilde staan ontstond er een worsteling. Hierbij liep de 47-jarige een snijwond in zijn gezicht op. De man is in het ziekenhuis behandeld, maar hoefde niet opgenomen te worden.

Het incident werd even voor 10.00 uur bij de politie gemeld. Volgens het slachtoffer werden hij en een familielid op de parkeerplaats aangesproken door een aantal mannen die de tas van de man opeisten. Het zou gaan om drie of vier daders, één van hen had een mes bij zich. Na de beroving reden zij weg richting Nieuw-Milligen, in een zwarte Alfa Romeo met Franse kentekenplaten. Gezien de specifieke buit gaat de politie ervan uit dat de Portugese man geen toevallig slachtoffer was.

Auto gewisseld

Aan het eind van de middag werd de auto van de daders aangetroffen bij restaurant Buds verderop aan de Amersfoortseweg, bij de rotonde in Nieuw-Milligen. Het onderzoek naar de kentekenplaten die op de auto zaten is nog bezig. Via getuigen werd later duidelijk dat de daders hier zeer waarschijnlijk zijn overgestapt in een lichtkleurige Citroën, ook met Franse kentekenplaten.

In ieder geval één mededader bleek in deze Citroën tijdens de beroving aan de overkant van de Amersfoortseweg te hebben staan wachten. Toen de daders op de parkeerplaats van het hotel in de zwarte Alfa Romeo sprongen, reed de Citroën de weg op, om het naderende verkeer tegen te houden en zo te garanderen dat de daders in de Alfa Romeo er snel vandoor konden. Achter elkaar aan zijn beide auto's vervolgens richting Nieuw-Milligen gereden.