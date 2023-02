Wie in Apeldoorn z'n auto fout parkeert, hoeft (nog) niet te vrezen voor automatische bekeuring

‘Dodenweg’ bij Apeldoorn moet een 7 worden: ‘We werken keihard om ander rijgedrag af te dwingen’

Een magere voldoende maakte van hem vroeger een tevreden leerling, zegt hij. Nu wil Marco Wenzkowski als beginnend wethouder in Apeldoorn ‘een 7 maken’ van de verkeerskwestie rond de ‘dodenweg’. Langs het kanaal en in Loenen moet de snelheid omlaag. ,,Als we honderd drempels neer zouden leggen, bevordert dat de doorstroming niet.”