Wie is de Nijmeegse of Hasseltse wielrenster die Jonas (5) bij Apeldoorn aanreed?

Het kinderfeestje was twee maanden geleden zo leuk, maar eindigde in een drama voor de 5-jarige Jonas Maharjan uit Apeldoorn. Hij kwam in botsing met een wielrenster, brak zijn been en is nog altijd niet hersteld. Maar wie zat er op de fiets? De familie van Jonas wil heel graag met haar praten. Ze was die dag onderweg vanuit Nijmegen naar haar ouders in Hasselt.

Het zoontje van Marjan la Roi vierde zaterdag 15 september zijn verjaardag en Jonas was een van de kinderen op het feestje. ,,We hadden lekker gewandeld, spelletjes gespeeld en pannenkoeken gegeten. Op weg terug naar de parkeerplaats liepen we voorbij de schaapskooi bij Hoog Buurlo. Op het laatste nippertje zagen we een wielrenster uit een onoverzichtelijke bocht komen", blikt La Roi terug.

Beenbreuk

De jonge Jonas sprong net op dat moment het bospad op en een botsing was onvermijdelijk. Terwijl haar echtgenoot zich om de wielrenster bekommerde, ontfermde La Roi zich over Jonas. ,,Hij was vreselijk overstuur. Greep meteen naar zijn been. We zagen schaafwonden en wat bloed, maar hadden niet meteen door dat het zo ernstig was.”

Want onderweg naar huis, in de auto, werd La Roi duidelijk dat het been wel eens gebroken kon zijn. ,,We hebben zijn ouders gebeld en zijn zelf met hem naar het ziekenhuis gereden. Het bleek een complexe breuk te zijn. Tot nu toe herstelt het ook nog niet voorspoedig”, vertelt de Apeldoornse. ,,Hij is al twee keer geopereerd. Het gips is er een tijdje af geweest, omdat de wond ontstoken was. Nu zit hij weer voor vier weken in het gips en hopen we dat het weer beter gaat. We zijn bijna twee maanden verder en het is echt niet voorspoedig verlopen.”

Wielrenster

In alle hectiek en tussen de geschrokken kinderen is het erbij in geschoten om gegevens uit te wisselen met de wielrenster. ,,Achteraf super stom van ons”, erkent La Roi. ,,Zij was ook erg overstuur. We hebben haar even gesproken en begrepen dat ze in Nijmegen studeert of studeerde. Ze was die dag op de fiets onderweg vanuit Nijmegen naar haar ouders in Hasselt.”

La Roi wil de wielrenster niet de schuld geven, maar hoopt met name voor de ouders van Jonas dat zij wel wordt gevonden. ,,Ze willen haar graag spreken. Ook voor een stukje verwerking.”