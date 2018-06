Wie is de overvaller die Apeldoorn teistert?

Vanmiddag werd Apeldoorn opnieuw opgeschrikt door een overval. Dit keer was drogisterij Trekpleister aan het Mercatorplein het slachtoffer. Het was de vijfde overval in anderhalve week. De afgelopen twee maanden werden er al negen overvallen gepleegd in Apeldoorn. De politie kan nog niet aangeven of er een verband is tussen de overval op de Trekpleister vandaag en de eerdere zaken. Het signalement van de overvaller op het Mercatorplein komt wel overeen met dat van de man die wordt gelinkt aan verschillende andere overvallen.



De politie heeft foto's vrijgegeven van een man die wordt gezocht voor de overvallenreeks in Apeldoorn. De overvaller is duidelijk te zien op bewakingsbeelden gemaakt in de Kruidvat aan de Linie. Deze winkel werd vorige week woensdag overvallen. De bewakingsvideo werd eerder deze week ook al getoond in het opsporingsprogramma Bureau Gelderland.