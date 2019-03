Wie is het Apeldoornse FvD-Statenlid dat ruim 3700 stemmen kreeg?

A.M. van Wijhe staat als nummer 6 op de FvD-kandidatenlijst in Gelderland. Dat geeft recht op een plek in het bestuur van deze provincie. Het Forum heeft namelijk acht zetels verworven. Met 3745 stemmen haalde A.M. van Wijhe in zijn woonplaats zelfs ruim een derde van alle stemmen binnen die in Apeldoorn op de partij werden uitgebracht. Hoe en wat rond deze kandidaat blijft echter onduidelijk op de eerste twee dagen na zijn verkiezing. Van Wijhe is lastig te traceren. En de lijsttrekker van de Gelderse afdeling van het FvD, die wellicht wat meer zou kunnen vertellen, is direct na de grote zege nauwelijks bereikbaar. Hij zegt een telefonische afspraak met deze krant af.