Wie is zijn bed verloren tijdens het wandelen in het bos in Beekbergen?

Sushi Next wordt Silk in Apeldoorn, gloednieu­we inrichting op de schop

7:00 Het is definitief voorbij met Sushi Next. Het piepjonge restaurant in de Apeldoornse binnenstad, dat op de rand van faillissement verkeerde, is overgenomen. De nieuwe eigenaar zet de formule niet voort maar opent een nieuwe vestiging van Silk Sushi & Asian Dining.