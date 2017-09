Wie komt er slapen tussen de kittens en honden? Het kan bij dierenasiel Klarenbeek!

Altijd al eens in het dierenasiel willen slapen bij de jonge kittens? Het kan binnenkort aan de Kuipersdijk 11 in Klarenbeek. In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober biedt asiel De Kuipershoek de mogelijkheid om te blijven slapen in de verblijven. Nicole Kouwen legt uit.

Hoe gaat het in z’n werk?

,,Mensen die graag eens willen slapen in een hondenkennel of kittenkamer kunnen vanaf woensdag 4 oktober tot en met maandag 9 oktober bieden op onze Facebookpagina. We hebben als minimumbedrag 50 euro bedacht, dus we hopen dat er zoveel mogelijk geboden wordt. De opbrengst gaat naar het dierenasiel, daar kunnen we dan bijvoorbeeld voer van kopen of andere spulletjes om het verblijf van onze dieren zo fijn mogelijk te maken.’’

Hoe is dit idee ontstaan?

,,Mijn collega Joke zag dat ze zoiets als dit organiseerden bij een ander dierenasiel in Nederland. We zijn toen gaan brainstormen om te kijken of dit haalbaar was om ook bij ons te doen. We besloten het te combineren met onze open dag op zaterdag 7 oktober en Dierendag op woensdag 4 oktober.’’

Welke regels zijn er opgesteld om de rust te bewaren voor de dieren?

Volledig scherm Nicole Kouwen van dierenasiel Kuipershoek oefent alvast. Binnenkort kunnen mensen een nacht doorbrengen in het dierenasiel. © Kevin Hagens ,,Het belang van de dieren staat voorop. De winnaars slapen dus ook niet echt tussen de honden, dat zou veel te onrustig voor ze zijn. In de kittenkamer slaap je wel bij de kittens, maar die zullen zelf verblijven in nachthokjes. Maar het kan natuurlijk goed dat ze je wakker houden met wat gemiauw, gespeel of door bepaalde geurtjes die langskomen als ze de kattenbak hebben gebruikt. Mensen die komen slapen kunnen in principe overal komen ’s nachts, maar ons personeel blijft ook slapen, dus we zullen wel bepaalde gedeeltes afsluiten voor het bezoek en in de gaten houden of ze niet aan de wandel gaan. Ook vragen we om bijvoorbeeld geen harde muziek aan te zetten.’’

Hoeveel plek is er?

,,In totaal zijn er tien slaapplekken, vier hondenkennels met twee slaapplekken en de rest slaapt in de kittenkamer. De logees worden 14 oktober ’s avonds om 22.00 uur ontvangen. Ze krijgen dan een rondleiding en een film te zien. De volgende ochtend krijgen ze ontbijt en mogen ze meelopen met de verzorgers tijdens het voeren van de dieren. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe het eraan toegaat in het asiel. Om 10.00 uur ‘checken’ de bezoekers weer uit.’’

Waar kunnen geïnteresseerden zich aanmelden?