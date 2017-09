Wie mag de nieuwe luifel van het Apeldoorns Stadhuis maken?

Vanwege de hoge kosten - de verbouwing is begroot op 27,8 miljoen euro - moet de klus Europees worden aanbesteed. Het definitief ontwerp is nu vastgesteld, zodat die aanbesteding kan beginnen.

Hoe de entree er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Na waarschuwingen voor de aangekondigde uitvoering van de luifel met daarop het brandbare pijpenstrootje, is een nieuw ontwerp gemaakt dat op 21 september 'in de welstand' wordt besproken.