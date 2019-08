Wie stuit de steenmarter? De linkmiegel houdt ook in grootste wijk van Apeldoorn huis

video & update Busje kantelt op splitsing A1/A50: tien bestuur­ders negeren rood kruis en krijgen bon

7:45 De bestuurder van een bestelbusje is vanmorgen gewond geraakt, nadat hij met zijn voertuig in een slip raakte in de verbindingsbocht van knooppunt Beekbergen. Omdat door het gekantelde busje een weghelft was geblokkeerd werd voor dat deel een rood kruis boven de weg aangezet. Dat werd in korte tijd genegeerd door 10 automobilisten, die allemaal tot stilstand gedwongen werden door agenten.