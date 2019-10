Wie volgt Aad van der Waal als stadsdichter in Apeldoorn op?

Wat is een stadsdichter?

Vijf criteria

Stadsdichter word je natuurlijk niet zomaar. Om in aanmerking te komen moet de dichter voldoen aan vijf criteria: laten zien dat hij of zij goede poëzie kan schrijven; moet wonen of werken in de gemeente Apeldoorn; is geïnteresseerd in zaken die in deze regio spelen; is flexibel en kan over verschillende onderwerpen schrijven; moet bereid zijn om zijn of haar gedichten voor te dragen bij diverse gelegenheden.