Wie waren de mannen die Apeldoorn bevrijdden? Vanaf dit weekend kun je dat al lopend ontdekken

Politie Zutphen staat fietsendie­ven op station op te wachten

Ze stonden wel even gek te kijken: twee fietsendieven die maandag uit de trein stapten. Na een tip wist de politie in Zutphen dat de twee in de trein zaten en dus konden ze bij het uitstappen gelijk in de kraag worden gevat.

12 april