video Apeldoornse burgemeester ontwikkelt passie voor ‘confettikanon’

21:42 Tijdens Serious Request kreeg hij al een bijnaam: John ‘confettikanon’ Berends. De Apeldoornse burgemeester had tijdens het goededoelenfeest van NPO 3FM veel plezier toen hij papiersnippers de menigte in knalde, tijdens een promotieactiviteit in de Hoofdstraat bijvoorbeeld. Sindsdien heeft Berends de smaak duidelijk te pakken.