De gemeenteraad moet nog een profiel opstellen, maar in 2019 krijgt Apeldoorn een nieuwe burgemeester. De Stentor werpt een blik in de glazen bol en komt tot de volgende acht kandidaten.

1. Hanke Bruins Slot, CDA

Met haar 41 jaar staat dit Tweede Kamerlid volop in het leven. Ze is geboren in Apeldoorn en dochter van onze oud-burgemeester Harm Bruins Slot (1994-1998). Ook haar opa Zwaantinus (Nijkerk en Alphen aan den Rijn) en oom Johan (Adorp) waren burgemeester. Apeldoorn kent een geschiedenis met meerdere burgemeesters uit één gezin. Henri Tutein Nolthenius trad in de voetsporen van zijn vader Peter Tutein Nolthenius. Bruins Slot is voormalig beroepsmilitair. Zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. Ze is woordvoerster op Defensie, sport en medisch-ethisch vraagstukken. Was op 17 december in CODA om een bijeenkomst van de Bestuursacademie bij te wonen. Heeft de Utrechtse die dag meteen wat huizen bekeken?

2. Rob Metz, VVD

Begon zijn politieke loopbaan als raadslid in Apeldoorn. Werd in 2003 wethouder, maar moest in 2012 opstappen nadat het Grondbedrijf zo'n tweehonderd miljoen euro af moest schrijven. De 53-jarige Metz is sinds 2013 burgemeester van Soest, nadat hij eerder waarnemend burgemeester van achtereenvolgens Overbetuwe en Oost Gelre was. Heeft mee dat de VVD de grootste partij in de Apeldoornse gemeenteraad is. Zijn verleden in het Apeldoornse gemeentebestuur kan zowel voor als tegen hem werken.

3. Paul Blokhuis, ChristenUnie

Nog een kandidaat met een Apeldoorns verleden. Sterker, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woont nog steeds in Apeldoorn. Maakte zich als wethouder (2006 tot en met 2017) bij veel van zijn plaatsgenoten geliefd. Is nog geen jaar staatssecretaris. Dat maakt een overstap ook onwaarschijnlijk. Aan de andere kant doet Blokhuis in de landelijke politiek niet alleen goede ervaringen op. ‘Ik ben toch wel teleurgesteld in sommige mensen in Den Haag met wie ik dacht een goede band te hebben’, zei de 55-jarige vorige week in de Stentor.

4. Christianne van der Wal, VVD

Van der Wal is wethouder in Harderwijk en sinds eind 2017 landelijk partijvoorzitter van de liberalen. Ze heeft een achtergrond in ‘bouwmanagement’ en ‘facilitaire dienstverlening’. Ze werkte voor het VVD-opleidingsinstituut, de Haya van Somerenstichting. ,,Het is nooit gek als je contacten hebt in Den Haag, en dat geldt ook voor de provincie’’, zei ze eind 2017 in een interview met de Stentor. ,,Lokale politiek speelt zich steeds minder af binnen de eigen gemeentegrenzen.”

5. Alexander Pechtold, D66

Kent als burgemeester van Wageningen de Gelderse mores. Begin oktober vertrokken uit de Tweede Kamer als D66-fractieleider. Als Pechtold op zoek is naar eerherstel in het openbaar bestuur is Apeldoorn een interessante optie.

6. Yasemin Cegerek, PvdA

Werd 41 jaar geleden geboren in Apeldoorn. Cegerek is sinds mei 2018 wethouder van Heerde. Heeft brede politieke ervaring. Ze was vier jaar Tweede Kamerlid, ruim zes jaar Statenlid en raadslid in Enschede. Dat de PvdA in Apeldoorn slechts 2 van de 39 raadszetels bezet maakt een benoeming minder logisch.

7. Harm-Jan van Schaik, CDA

Als de burgemeesterspost in Apeldoorn vrij komt kan het geen kwaad met een schuin oog naar Harderwijk te kijken. John Berends was daar immers ook burgervader, voor hij naar Apeldoorn vertrok. Van Schaik volgde hem daar begin 2013 op. Voor de voormalig wethouder van Amsterdam-Noord is Apeldoorn een logische vervolgstap. Is met zijn 42 jaar de jongste man uit dit lijstje.

8. Conny Bieze, VVD

De Twellose woont sinds jaar en dag dichtbij Apeldoorn en weet wat hier speelt. Vanaf 1995 was ze lokaal en sinds 2003 is ze provinciaal actief in de politiek. Sinds 2011 is Bieze Gedeputeerde van de Provincie. De 51-jarige ligt in Arnhem momenteel onder een vergrootglas. De kwestie rond de mogelijk vervuilde grond van afvalverwerker Vink valt onder haar verantwoordelijkheid. Het helpt niet mee dat bij Vink de manier waarop gebruikte kunstgrasmatten liggen opgeslagen ook niet onomstreden is. Apeldoorn kan voor Bieze een vertrek door de voordeur van het Provinciehuis betekenen.

