Wie wordt de zeventiende 'commissaris' van Gelderland?

Windesheim is op een na beste grote hogeschool van ons land, zegt Keuzegids hbo 2019

5:00 Hogeschool Windesheim in Zwolle en Flevoland staat opnieuw op de tweede plaats in de Keuzegids hbo 2019. Vooral de technische opleidingen van Windesheim scoren erg goed. Ook vorig jaar was Windesheim de op een na beste grote hogeschool van ons land.