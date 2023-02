Wie zet er nou een tv neer langs de A1 bij Hoenderloo? ‘Dit hoort niet thuis langs onze wegen’

‘Een dag als weginspecteur is nooit saai, maar soms kom je iets tegen wat compleet uit de bocht vliegt', meldt Rijkswaterstaat. De dienst trof een televisie aan op de afrit van de A1 bij Hoenderloo en heeft geen idee hoe het apparaat daar terecht is gekomen. ‘Maar één ding is zeker: iemand gaat zijn dagelijkse dosis humor of drama missen.’

Het beeld van de tv in het midden van de afrit ziet er misschien leuk uit, grappig is het volgens Rijkswaterstaat allerminst. ‘Dit soort zwerfafval hoort niet thuis langs onze wegen. Het staat niet fraai en is ook slecht voor de natuur. Daarnaast kan het overlast veroorzaken voor het verkeer. Bijvoorbeeld als we de weg of rijstrook even moeten afsluiten voor het opruimen.’