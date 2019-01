Wie zijn die randstedelingen, en wat zoeken ze hier?

Het onderzoek is een vervolg op een studie die Gelderland en het Rijk samen deden en recent werd afgerond. Daaruit blijkt dat er tegenwoordig meer mensen vanuit de Randstad naar Gelderse gemeenten verhuizen dan andersom. Vorig jaar was er een netto instroom van 7000 mensen in Gelderland. Die mensen moeten allemaal wonen, werken, winkelen, reizen en recreëren; daar moet beleid op gemaakt worden.

Zoeken

Gelderland, Overijssel, het Rijk en de steden Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Ede, Deventer en Zwolle willen meer weten van wie die nieuwkomers vanuit het westen nou zijn en wat ze hier nou precies zoeken. Zijn het gezinnen of studenten? Zoeken ze eengezinswoningen of appartementjes in stedelijke omgeving? Gaan ze forenzen; zo ja, doen ze dat met de auto of trein? Wonen ze hier tijdelijk of denken ze permanent te blijven? Willen ze rust en ruimte of zoeken ze betaalbare woningen?