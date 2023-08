Wiebe de V. (28) jatte kalfswangen en oesters uit Apeldoorns restaurant: ‘Heb er maar een klein beetje van opgegeten’

Oplaaiende emoties na dumpen van volle postzakken, PostNL door het stof: ‘Excuses aan Voorst’

De vondst van zakken vol ongeopende post in Olst zorgt voor emotionele reacties vanuit de gemeente Voorst, waar de post naartoe had gemoeten. ,,Iedereen hier kent elkaar, iedereen klaagt.’’ Ook in Raalte is ongeopende post aangetroffen. PostNL denkt dat het van een en dezelfde bezorger komt.