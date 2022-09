Wiegman neemt Nimani mee als troef naar Twello: ‘Maar langs de lijn mag ik alleen wat zeggen’

„We komen allebei over van AHV Achilles uit Apeldoorn”, zegt de 29-jarige Wiegman, die op papier de hoofdtrainer is. „Ik heb met Achilles jaren in de eerste en tweede divisie gespeeld, tot vorig jaar aan toe. In mijn studententijd heb ik ook nog even bij HV Beertje in Utrecht gehandbald. Bij beide clubs heb ik ook training gegeven. De laatste jaren verzorgde ik samen met Emin de trainingen en het coachen van het damesteam van Achilles.”

Nimani is 62 jaar geleden geboren in voormalig Joegoslavië. Ongeveer twintig jaar geleden is hij zijn thuisland ontvlucht vanwege de oorlog die daar toen woedde. In Nederland heeft hij zich gevestigd in Apeldoorn, waar hij – als oud-handbalspeler met internationale ervaring – zich als trainer meldde bij de plaatselijke handbalclub. Wiegman: „Toen ik in de senioren ging handballen, kwam ik voor het eerst in contact met Emin. We hadden direct een klik en er groeide een steeds hechtere band tussen ons. Later zijn we samen de dames gaan trainen.”

Zeurende knieën

Dat Wiegman en Nimani van de Apeldoornse tweedeklasser - uit de kelder van de wedstrijdsport - naar eerstedivisionist Voorwaarts zouden verkassen, had het tweetal zelf niet zien aankomen. Wiegman: „Ik twijfelde vorig jaar of ik zou blijven handballen. Ik wist dat ik vanwege mijn zeurende knieën niet tot mijn 38ste actief zou zijn als speler, maar misschien zou ik nog wel een jaartje doorgaan.’’

Toen belde Voorwaarts. ,,Na twee gesprekken met de club waren we eruit. Dat betekende dus ook dat ik echt zou stoppen als speler. Het was het laatste zetje, deze kans moest ik pakken.”

Champions League-ervaring

Wiegman wilde niet in zijn eentje naar Twello. „Want ik ben nog hartstikke jong als trainer. Ik had een troef achter de hand. Emin heeft met de Macedonische club Metallurg op het hoogste Europese niveau gehandbald. Wie wil er nou niet een trainer met Champions League-ervaring?”

De afspraken tussen de twee zijn helder. Wiegman: „Ik ben op papier de hoofdtrainer, Emin de assistent-trainer. We bespreken alles samen, hebben evenveel inspraak. Maar als er uiteindelijk gekozen moet worden of we linksom of rechtsom gaan, dan beslis ik. Ik geef ook de trainingen, Emin helpt me en geeft tussendoor tips en aanwijzingen aan de speelsters.”

Wiegman noemt zichzelf en zijn collega superfanatiek en temperamentvol. „Dat zul je terugzien langs de lijn. Tijdens wedstrijden mag er echter volgens de regels maar één iemand langs de kant schreeuwen, dus Emin moet dan zijn mond houden”, grinnikt Wiegman.

Ros kiest voor rust

De selectie van Voorwaarts is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. „Alleen Alineke Ros is er niet meer bij”, vertelt Wiegman. „Zij heeft aangegeven even rust nodig te hebben. Zij begint dit seizoen in ieder geval niet. Dat is zeker een gemis, maar voor alles is een oplossing. Bij dames 2 en de jeugd zitten voldoende speelsters die kunnen aansluiten en die kans ook krijgen. Met dertig wedstrijden wacht ons een lang en zwaar seizoen, maar de speelsters hebben er zin in. Er is voldoende kwaliteit en ervaring in de ploeg om lekker mee te kunnen draaien in de eerste divisie.”