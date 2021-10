Wiel (87) uit Apeldoorn blijft beschikbaar voor Oranje, maar stopt met competitiehockey

De hand ging snel over het gezicht. Over de ogen, om precies te zijn. Was daar toch een traantje bij Wiel Hansen? ,,Het doet me wel wat allemaal dit’’, zegt de 87-jarige uit Apeldoorn. De oudst actieve hockeydoelman van Nederland is er mee gestopt. Al blijft hij wel beschikbaar voor het Nederlands team boven de 75 jaar.