Wiel van de Dood draait vandaag niet in Wintercircus Apeldoorn

,,De artiest heeft wat hechtingen in zijn kin'', aldus circus-directeur Emmanuel Horwood. ,,De andere medewerker heeft een dikke knie. Het is gelukkig allemaal niet ernstig, maar het leek ons verstandig hen vandaag rust te geven.'' Het ongeluk gebeurde toen een stuntman in het rad van de metalen constructie uit balans raakte en zijn kin stootte. Toen hij werd verzorgd draaide het wiel nog, waardoor de circusmedewerker werd geraakt.