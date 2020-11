Wielerclub De Adelaar houdt mannenploeg op stal in 2021

Guido Willemsen, betrokken bij de juniorenploeg van De Adelaar, denkt dat het team in 2022 wel weer actief zal zijn. Want aanwas van talent is er voldoende. ,,Het is ons gelukt om aan de leeftijdsgroep 14-18 jaar een mooi programma te bieden en hebben daar een goede begeleiding bij. Daar hebben we de afgelopen jaren echt iets uit de grond gestampt, met mooie resultaten in binnen- en buitenland. Alleen, op dit moment stromen er te weinig junioren door naar het elite- en beloftenteam en in het team zelf is er momenteel ook te weinig animo.’’