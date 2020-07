Wielrenner Arjan uit Apeldoorn brak na een onverwachte duw van een motorrijder zijn nek, de dader reed door

Al voor de opening is dit toetjesres­tau­rant in Apeldoorn helemaal volgeboekt. Wij namen alvast een kijkje

19 juli Wie nog een tafeltje wil bemachtigen in het eerste toetjesrestaurant van Nederland heeft vette pech. Dessert Only in Apeldoorn is een krappe week voor de opening al volledig volgeboekt. ,,Het is een gekkenhuis’’, vatte eigenaar Tim Koldenhof het samen tijdens de generale repetitie afgelopen zaterdagavond, waarvoor een select groepje was uitgenodigd. De verslaggever van de Stentor schoof - samen met Toetjesmeisje Judith uit Brummen - aan voor zeven suikerzoete culinaire verrassingen.