Wielrenners botsen op elkaar in Ugchelen, man met ambulance naar het ziekenhuis

Truckers massaal aan de bingo bij wegrestau­rant Mendel in Beekbergen

18 november Truckers kunnen bij wegrestaurant Mendel in Beekbergen wel een maaltijd afhalen, maar verder was de gezelligheid in deze coronatijd ver te zoeken. Daarom heeft eigenaar Dave Buitenhuis chauffeurs-bingo in het leven geroepen. Iedere dag verschijnt een lollig filmpje op Facebook waarin chef-bingo Wilco Veldhuis een bingobal trekt.