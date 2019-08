‘Wij zijn een soort mobiele VVV’

Ineke Lammers (55):

,,Ik las in 2016 in het Stadsblad dat ze cityhosts zochten. Een paar jaar daarvoor was ik weduwe geworden en ik wilde wat meer onder de mensen komen. Dus dat leek me wel wat: de mensen wat vertellen over mijn eigen woonplaats. Want daar ben ik best trots op. Terwijl ik een import-Apeldoornse ben. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Het grappige is dat ik hier dertig jaar geleden samen ben gaan wonen met een Hagenees.